أول مسلسل عربي يعرض عبر عدة من المنصات الأمريكية

بعد مرور يومين على انطلاق عرض الموسم الثاني من مسلسل (المنصة) – The Platform، عبر شبكة NETFLIX العالمية، تصدّر العمل قائمة البحث على ودخل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من العمل.



العمل المتوفر حاليًا بحلقاته الثمانية بموسمه الثاني عبر NETFLIX وتلفزيون أبوظبي يحقق أصداءً إيجابية جدًا مع انكشاف الكثير من الحقائق والأحداث الغامضة، وهو من إنتاج وإشراف عام للمنتج والكاتب والمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، ومن كتابة هوزان عكو وإخراج ياسر سامي.



هذا وأعلنت شركة فيلم جيت المنتجة أنّ المنصة سيكون أول عمل عربيّ يعرض عبر محطات أميركية ومنصاتها منها Crackle، وCrackle Plus وPopcornflix وTruli، وهو ما يعد سابقة في عالم الدراما العربية.



وتم تصوير العمل في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي بما يشمل استديوهات ضخمة تم بناؤها من قبل شركة فيلم جيت، بالإضافة إلى مناطق تصوير خاصة استخدمت بدعم من twofour54 أبوظبي ولجنة أبوظبي للأفلام.



وهو من بطولة النجوم: مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، باسم ياخور، سلوم حداد، أحمد الجسمي، منى واصف، سامر إسماعيل، معتصم النهار، سيد رجب، خالد القيش، ياسر النيادي، رهام القصار، لين غرة، شادي الصفدي، خالد السيد، علاء الزعبي، أويس مخللاتي، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبوغزالة، أسامة حلال، وائل زيدان، جابر جوخدار، غانم الزرلي، نورا العايق، أسامة حلال، مؤيد الخراط، والنجوم الصاعدة الإماراتي مد ربدان والتونسية صابرينا.



وأكدت شركة فيلم جيت تجهيزها لإطلاق الموسم الثالث من العمل بعد شهر رمضان المبارك، والذي سيشهد المزيد من الأحداث الشيقة وعودة شخصية "شيخة" من تمثيل مهيرة عبد العزيز، بالإضافة لانضمام ميسون أبو أسعد، وجفرا يونس والإماراتي سعيد الريسي.

