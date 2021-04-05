مي كساب تهنئ زوجها بمناسبة عيد ميلاه

حرصت الفنان مي كساب، على تهنئة زوجها مطرب المهرجانات أوكا، بعيد ميلاده ونشرت صورة تجمعها به، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث علقت مى كساب " كل سنه وإنت أغلي غالي في دنيتي ربنا يخليك لينا ولكل اللي بيحبوك ودائما ناجح ومحقق ذاتك ومحقق كل أحلامك بحبك حب كبير قوي قوي يا جنرال يا حبييي @g.oka.official #عيد_ميلاد_الجنرال".



في سياق متصل، تشارك مي كساب في بطولة مسلسل "فارس بلا جواز" بطولة مصطفى قمر وطارق عبد العزيز ومحمد ثروت وطارق الإبياري وسليمان عيد وآخرين ويزين حلقات المسلسل مشاركة النجوم بيومي فؤاد وصلاح عبد الله واوس اوس.





