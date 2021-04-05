"الديهي" عن مفاوضات سد النهضة: قطار الصبر المصري السوداني وصل لنهايته



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن السودان أعلنت أنها تعرضت للعطش لمدة أسبوع خلال الملء الأول لسد النهضة، وأن أديس أبابا أهدرت 200 يوم من المفاوضات بتراجعها.



وتابع، أن وزير الخارجية المصري أكد أن مصر تفاوضت على مدار 10 سنوات بإرادة سياسية صادقة، من أجل التوصل لاتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في الوقت ذاته حقوق ومصالح دولتي المصب، واعتبر أن مفاوضات كينشاسا هي الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق، وهذا بمثابة تحذير دبلوماسي مصري واضح أننا وصلنا لنهاية المطاف، فلا يوجد مفاوضات للأبد، وسياسة فرض الأمر الواقع الإثيوبية غير مجدية، مشددًا على أن ما يجري في كينشاسا امر صعب للغاية، والجانب الإثيوبي مناور ويمارس أقصى درجات اللف والدوران بهذه المفاوضات الشاقة، وهناك تعنت إثيوبي واضح، وقطار الصبر المصري والسوداني وصل لمحطة النهاية.



وأوضح، أن إثيوبيا ترفض الوساطة الرباعية وترفض وجود اتفاق قانوني ملزم، وتريد الاتفاق بكلمة شرف، ونحن لا نثق في الجانب الإثيوبي الذي يمارس سياسة المماطلة ومحاولة فرض الأمر الواقع على الجميع ومحاولة تفخيخ القانون الدولي وتغييره فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود، وما تحاول إثيوبيا ترسيخه بأن المياه ملك لها، والتعامل مع المياه كالبترول فكر خاطئ، ولا يمكن أن نقبل أن تكون مياهنا رهينة لتوجهات سياسية لدولة تعاني من تمزق عرقي.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مفاوضات كينشاسا الخاصة بسد النهضة هي مفاوضات الفرصة الأخيرة، وهي مفاوضات شاقة تجمع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا.