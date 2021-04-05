نشأت الديهي: "الجيش المصري عليه طلب عالي لإجراء تدريبات مشتركة معه"



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن التدريبات تشهد تبادل الخطط والتدريبات، ويبدوا عليها أنها جادة ومتقدمة تستهدف الوصول لمستوى الجاهزية المثالية.



وتابع، أن ما جرى خلال الفترة الماضية فيما يخص التعاون والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية وجميع دول العالم تتم بناءً على طلب من هذه الدول، معقبًا: "الجيش المصري عليه طلب عالي لإقامة تدريبات ومناورات معه ويتم ترتيبها وفقًا للأولويات".



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس أركان القوات المسلحة المصرية يشهد فعاليات ختام التدريب الجوي المشترك المصري السوداني "نسور النيل -2" بالأجواء السودانية.