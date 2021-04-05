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هاني رسلان: إثيوبيا تراوغ في مفاوضات سد النهضة.. وموقفها أصبح مفضوح للعالم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هاني رسلان، مستشار بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مفاوضات كينشاسا هي مفاوضات الفرصة الأخيرة كما وصفها وزير الخارجية سامح شكري، والتي كانت كلمته موفقة وأظهرت أن مصر حريصة على مسار التعاون من أجل مصلحة شعوب البلدان الثلاثة.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أن الموقف الإثيوبي أصبح عاري ومفضوحًا أمام العالم، فإثيوبيا لا تهدف للتنمية وتوليد الطاقة وتهدف لجعل الشعبين المصرية والسوداني أسرى لدى صانع القرار الإثيوبي المتهم بجرائم حرب وتطهير عرقي في الداخل الإثيوبي، ويتعامل بعنف بالغ وغير مسبوق بإقليم التيجراي.

وتابع، أن مصر نجحت بدبلوماسية سياسية وإعلامية في إظهار قضيتها للعالم بعد أن كان البعض يتعاطف مع إثيوبيا نتيجة ما تبثه من أكاذيب بالحديث عن أن هناك فقراء يعيشوا في الظلام بالداخل الإثيوبي، مشددًا على أن هذا السد فشل ولن يولد سوى ثلث الطاقة المتوقعة، وتكون مخصصة لتصدير الطاقة وليس للداخل الإثيوبي.

وأعرب عن أمله ان تعود إثيوبيا لرشدها من أجل استقرار المنطقة، منوهًا أن إثيوبيا دائمًا تلجأ للخبث والمراوغة فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، وتصريح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبي عن بيع مياه النيل إشارة مقصودة رغم تراجعه عنه، ويهدف لوضع موضوع بيع المياه على أجندة التفاوض في مسألة سد النهضة، منوهًا بأن الجانب الإثيوبي يريد بيع المياه لمصر لكونه لا يمكن نقلها لمكان أخرى، وهو يتحدث عن الحصول عن تعويضات عن خسائر حال عدم الملء، مشيرًا إلى أن أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا قال في تصريحات أمام البرلمان الإثيوبي، بأن عدم الملء سيكبد الجانب الإثيوبي خسائر.

ونوه، بأن الجانب الإثيوبي يسعى لتنفيذ الملء الثاني لسد النهضة؛ لكونهم سيمتلكون أداء استراتيجية شديدة الخطورة يمكنهم التهديد به، حيث أن السد في حال الملء الثاني له يكون بمثابة قنبلة مائية يمكن استخدامها لإغراق السودان.

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