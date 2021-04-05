باحث: الميليشيات الموالية لإيران لا ترغب في خروج القوات الأمريكية من العراق

قال الدكتور يحيى الكبسي الباحث في الشأن العراقي، إن الميليشيات الموالية لإيران لا ترغب في خروج القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى أن الميليشيات تستمد قوتها من الحصانة بالفاعل السياسي الشيعي.



وأضاف الباحث في الشأن العراقي، في حديثه لقناة "الغد"، أنه لايعتقد وجود إرادة حقيقة من تلك الميليشيات لإخراج القوات الأمريكية، مؤكدا أن خروج القوات الأمريكية من العراق يعني فرض عقوبات أمريكية على العراق في ظل طبيعة العلاقة بين البلدين ووجود هذه الميليشيات الموالية لإيران.



كما أكد أن هذه الأقاويل تؤكد أنها عملية ابتزاز وأن هذه الميليشيات على علاقة كبيرة بإيران والحرس الثوري الإيراني، كما أنها هي المنفذ للقرار الإيراني.



وأشار إلى أن الميليشيات تستخدم مقولة الانسحاب للقوات الأمريكية من أجل الضغط على أمريكا للشراكة مع إيران في التواجد في العراق، لافتا إلى أن الأمر بحاجة ماسة لتواجد القوات الأمريكية في العراق خاصة القوات الجوية بعد تحقيقها العديد من الأهداف ضد هذه الميليشيات.

