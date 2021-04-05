باحث: الميليشيات الموالية لإيران لا ترغب في خروج القوات الأمريكية من العراق

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باحث: الميليشيات الموالية لإيران لا ترغب في خروج القوات الأمريكية من العراق
الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:52 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور يحيى الكبسي الباحث في الشأن العراقي، إن الميليشيات الموالية لإيران لا ترغب في خروج القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى أن الميليشيات تستمد قوتها من الحصانة بالفاعل السياسي الشيعي.
وأضاف الباحث في الشأن العراقي، في حديثه لقناة "الغد"، أنه لايعتقد وجود إرادة حقيقة من تلك الميليشيات لإخراج القوات الأمريكية، مؤكدا أن خروج القوات الأمريكية من العراق يعني فرض عقوبات أمريكية على العراق في ظل طبيعة العلاقة بين البلدين ووجود هذه الميليشيات الموالية لإيران.
كما أكد أن هذه الأقاويل تؤكد أنها عملية ابتزاز وأن هذه الميليشيات على علاقة كبيرة بإيران والحرس الثوري الإيراني، كما أنها هي المنفذ للقرار الإيراني.
وأشار إلى أن الميليشيات تستخدم مقولة الانسحاب للقوات الأمريكية من أجل الضغط على أمريكا للشراكة مع إيران في التواجد في العراق، لافتا إلى أن الأمر بحاجة ماسة لتواجد القوات الأمريكية في العراق خاصة القوات الجوية بعد تحقيقها العديد من الأهداف ضد هذه الميليشيات.
وأضاف الباحث في الشأن العراقي، في حديثه لقناة "الغد"، أنه لايعتقد وجود إرادة حقيقة من تلك الميليشيات لإخراج القوات الأمريكية، مؤكدا أن خروج القوات الأمريكية من العراق يعني فرض عقوبات أمريكية على العراق في ظل طبيعة العلاقة بين البلدين ووجود هذه الميليشيات الموالية لإيران.
كما أكد أن هذه الأقاويل تؤكد أنها عملية ابتزاز وأن هذه الميليشيات على علاقة كبيرة بإيران والحرس الثوري الإيراني، كما أنها هي المنفذ للقرار الإيراني.
وأشار إلى أن الميليشيات تستخدم مقولة الانسحاب للقوات الأمريكية من أجل الضغط على أمريكا للشراكة مع إيران في التواجد في العراق، لافتا إلى أن الأمر بحاجة ماسة لتواجد القوات الأمريكية في العراق خاصة القوات الجوية بعد تحقيقها العديد من الأهداف ضد هذه الميليشيات.
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