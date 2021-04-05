كارمن سليمان توجه رسالة لـ متابعيها عبر "انتسجرام"

شاركت الفنانة كارمن سليمان، جمهورها ومتابعيها بـ صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام".



حيث ظهرت "سليمان" في الصور باطلالة انيقة، وعلقت على الصور قائلة:" التفاؤل برغم الفشل ذكاء، والثقة بالنفس وقت اليأس قوة، والإصرار برغم المعوقات نجاح في حد ذاته".



جدير بالذكر أن أخر أعمال كارمن سليمان أغنية "الذكري الشتوية"، وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها الرسمية "يوتيوب".



"الذكرى الشتوية" ألحان تامر علي، وكلمات باسم عادل، تسجيل صوت ماهر صلاح، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف.

