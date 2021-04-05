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ياسمين عبد العزيز مع زوجها في لقطة رومانسية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جمعتها بزوجها أحمد العوضي في أحدث ظهور لهما عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور معبرين عن إعجابهم بعلاقة الحب التي تجمعهما.

يذكر أنه ياسمين والعوضى سيجمعهما عمل واحد في السباق الرمضاني القادم ٢٠٢١، وهو مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود.

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