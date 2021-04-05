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موسيقى موكب المومياوات الملكيه حصريًا على أنغامي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ملحمة موسيقية فريدة، نالت إعجاب الجميع، وأبهرت العالم صنعت بأيادٍ مصرية في حفل موكب المومياوات الملكية، ألفها المؤلف الموسيقي هشام نزيه وبقيادة اوركسترا نادر عباسي.
(( انا مصر.. محمد منير
أنشودة العظمه.. أميرة سليم
مصر لم تنم.. ريهام عبد الحكيم
حكاية شعب.. نسمه محجوب، ريهام عبد الحكيم وأميرة سليم ))،موسيقى الحفل كانت قوية تعكس هيبة وعظمة كل ملك من الـ ٢٢ ملكًا الذين كانوا في الموكب المهيب،.. وهى موجوده الان حصريًا بجوده عاليه على أنغامي.

ولاقت العروض الموسيقية والغنائية إشادات واسعة من قبل جمهور الاحتفالية ووصفوها بانها تليق بالموكب المهيب للمومياوات الملكية.

يذكر أن هشام نزيه من مواليد 23 أكتوبر 1972 بالقاهرة، وهو مؤلف موسيقي وملحن بدأ مسيرته الفنية عام 1992 ساهم في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام.

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