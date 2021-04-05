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بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه ريال مدريد الإسباني تلقى نبأ سار ضمن ختام إستعداداته لمواجهة ليفربول الإنجليزي غداً الثلاثاء في مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي يحتضنه ملعب الفريدو دي ستيفانو.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الملكي بأن فيدي فالفيردي تدرب مع زملاؤه بشكل طبيعي ومن المتوقع أن يتم إستدعاءه لمباراة ليفربول.

وأشار موقع الملكي الرسمي إلى أن داني كارفخال تدرب على العشب وداخل المرافق في حين يواصل سيرجيو راموس عملية تعافيه من الإصابة التي يعاني منها.

وألمح موقع الملكي الرسمي أنه من المقرر عودة هازارد وفالفيردي إلى القائمة المستدعاة لمباراة الغد ولكن من غير المرجح مشاركتهما في التشكيلة الأساسية لأنهما عادا للتو من الإصابة.

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