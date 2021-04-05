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مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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 كلف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكيله أحمد يحيى بالبحث له عن عرض خارجي خلال الفترة المقبلة.

جاء قرار كهربا بالبحث عن نادي جديد من أجل الانتقال إليه، بعدما تأكد اللاعب أن علاقته مع موسيماني المدير الفني للأهلي لن تعود كالسابق.

وكان كهربا قد أعلن اعتذاره الرسمي للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعودته للتدريبات الجماعية قبل السفر إلى السودان استعدادا لمباراة المريخ السوداني.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن كهربا اتخذ قراره النهائي بالرحيل عن القلعة الحمراء، في ظل الأزمة الأخيرة التي جمعته مع موسيماني، حيث يعلم اللاعب جيدًا أن العلاقة بينهما لن تنصلح.

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موسيماني مباراة المريخ السوداني كهربا الأهلي

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