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الكشف عن موعد عودة مصابي الأهلي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن موعد عودة مصابي القلعة الحمراء، وفي مقدمتهم حمدي فتحي ومحمد محمود ومحمود وحيد.

تصريحات أحمد أبو عبلة بشأن موعد عودة مصابي الأهلي 

وقال أحمد أبو عبلة في تصريحات عبر موقع الأهلي الرسمي بشأن حالة مصابي الأحمر: "محمود وحيد سيكون جاهزا لخوض التدريبات في غضون 3 أسابيع، يتخللها فحص مستمر وفحوصات دورية".

وبشأن حالة محمد محمود، أوضح أبو عبلة: "محمد محمود يواصل برنامجه التأهيلي ويحتاج لـ3 أسابيع أيضا من أجل العودة للمشاركة في التدريبات".

وأكد طبيب الأهلي أن حمدي فتحي سيخضع لفحص طبي، بعد الجراحة التي قام بها في اليد، وسيشارك في جزء من التدريبات بشكل معين لا يسمح بالالتحامات.

وفي سياق آخر، حسم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بطاقة التأهل لدور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع المريخ بالسودان بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

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