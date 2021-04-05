ضربة جديدة تضرب صفوف دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين عن نهاية موسم اللاعب الموهوب الناشئ يوسوفا موكوكو مبكرا بسبب الإصابة.





وتأكد غياب موكوكو /16 عاما/ عن الملاعب حتى صيف العام الحالي بسبب الإصابة في الأربطة خلال مشاركته في معسكر المنتخب الألماني للشباب (تحت 21 عاما) وذلك خلال مرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (تحت 21 عاما) بالمجر.





وفي سياق متصل، أعلن دورتموند عن غياب لاعب خط وسطه جادون سانشو، عن مباراة الفريق المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، غداً الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.