Advertisements

ضربة جديدة تضرب صفوف دورتموند

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين عن نهاية موسم اللاعب الموهوب الناشئ يوسوفا موكوكو مبكرا بسبب الإصابة.

وتأكد غياب موكوكو /16 عاما/ عن الملاعب حتى صيف العام الحالي بسبب الإصابة في الأربطة خلال مشاركته في معسكر المنتخب الألماني للشباب (تحت 21 عاما) وذلك خلال مرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (تحت 21 عاما) بالمجر.

وفي سياق متصل، أعلن  دورتموند عن غياب لاعب خط وسطه جادون سانشو، عن مباراة الفريق المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، غداً الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة. 

أخبار تهمك

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الرى الأسبق: مصر تمتلك ورقة غير مستغلة حتى الآن لإخضاع إثيوبيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل

منذ 39 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ 40 دقيقة

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم جديد خارج الزمالك بأمر كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُقرر تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 10 دقيقة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

كلوب يطلق تصريحًا ناريًا قبل مواجهة ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

صفقة نارية على رادار الأهلي بأوامر موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ ساعة و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:47 م

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

06:53 م

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

09:31 م

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل

09:32 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج