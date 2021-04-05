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الخزانة الأميركية تدعو إلى حد أدنى عالمي لضريبة الشركات

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاثنين إنها تعمل مع دول مجموعة العشرين من أجل التوصل إلى اتفاق على حد أدنى عالمي لضريبة الشركات لإنهاء "المنافسة الدائرة منذ 30 عاما على خفض ضرائب الشركات".

وفي كلمة مُعدة لإلقائها أمام مجلس شيكاجو للشؤون العالمية، قالت يلين إنها ستسعى خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي هذا الأسبوع للنهوض بالنقاشات الجارية بخصوص تغير المناخ وتوفير اللقاحات وتشجيع الدول على دعم تعاف عالمي قوي.

وشددت يلين على أهمية أن تكفل الحكومات "أنظمة ضريبية مستقرة بإيرادات كافية لإنفاقها على الصالح العام والتصدي للأزمات، وأن يتحمل جميع المواطنين نصيبهم العادل من عبء التمويل الحكومي".

من ناحية أخرى، أبلغ مسؤول بالخزانة الأمريكية الصحفيين أن من الضروري مشاركة الاقتصادات الرئيسية في مقترح الحد الأدني الضريبي العالمي لكي ينجح.

وقال إن الولايات المتحدة ستستخدم تشريعاتها الضريبية لمنع الشركات من نقل الأرباح أو المقار إلى ملاذات ضريبية وستشجع الاقتصادات الرئيسية الأخرى على أن تحذو حذوها.

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