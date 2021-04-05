الاتحاد السكندري يسحق المقاولون بالأربعة في الدوري





فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم.





سجل مصطفى إبراهيم واوكوى وروماريو وعبد السميع ابراهيم أهداف الاتحاد السكندرى بينما سجل لويس ادوار ، يوسف الجوهرى هدفى المقاولون العرب.





وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 28 نقطة في المركز الثاني ويتجمد رصيد المقاولون العرب عند 15 نقطة.





شهدت الدقائق الأولى فى الشوط الأول صحوة هجومية للمقاولون الذى هدد مرمى الاتحاد السكندرى وأسفر الهجوم عن هدف مبكرا للذئاب فى الدقيقة 3 عن طريق لويس ادوار وعقب الهدف واصل المقاولون هجومة وأحرز هدف آخر ألغاه محمد الحنفى حكم المباراة للتسلل .





وانتفض فريق الاتحاد السكندرى وسيطر على منتصف الملعب وهدد مرمى المقاولون وأضاع روماريو فرصتين محققين للتهديف واستطاع مصطفى ابراهيم تسجيل هدف التعادل لزعيم الثغر فى الدقيقة 22 .





وعقب التعادل واصل الاتحاد السكندري هجماتة على مرمى محمود ابو السعود حارس المقاولون إلى أن تمكنا اوكوى روماريو من تسجيل الهدفين الثانى والثالث لينتهى الشوط الأول بفوز الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وعقب نهاية الشوط الأول اشتبك بعض لاعبى وأفراد الجهاز الفنى مع بعض المصورين الموجودين بالاستاد وتمكن رجال الأمن من إنهاء الازمة .





وفى الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات فى الربع الساعه الأولى من الشوط ثم لجأ فريق الإتحاد السكندرى للدفاع وكثف المقاولون من هجماته وحاصر مرمى الاتحاد السكندرى وتمكن محمد صبحى حارس الاتحاد السكندرى من انقاذ مرماه من هدف محقق من انفراد لعمر فتحى فى الدقيقة 65 .





وواصل المقاولون هجماتة وانحصر اللعب فى منطقة جزاء الإتحاد واسفر الهجوم عن تسجيل يوسف الجوهرى الهدف الثاني للذئاب الذى ازداد أملهم فى تحقيق التعادل وكثف لاعبو المقاولون من هجماتهم وانحصرت الكرة داخل منطقة جزاء الاتحاد السكندرى الا ان محمد صبحى ورفاقه من التصدى لهجمات المقاولون العرب وقبل أن ينهى الحكم المباراة بثوانى تمكن عبد السميع ابراهيم سيمو لاعب الاتحاد من تسجيل الهدف الرابع لتنتهى المباراة بفوز زعيم الثغر بأربعة أهداف مقابل هدفين .



