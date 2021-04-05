الهضبة عمرو دياب يحصل على لقب الأكثر شهرة واستماعا في "أنغامي"، و "deezer"و"spotify"

حصل الهضبة عمرو دياب على لقب الأكثر شهرة واستماعا عبر تطبيقات "أنغامي"، و"deezer"و"spotify".



وأعلن عن ذلك الهضبة عمروو دياب من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث كتب قائلا: ""ليس غريبا أن النجم المصري ً المخضرم #عمرو_دياب، كان الأكثر شهرة واستماعًا في المنطقة خلال العام الماضي في أنغامي و(Deezer) و(Spotify)."



وأحيا عمرو دياب مؤخرًا حفل "حلم الغناء" وذلك بالتعاون مع فودافون ضمن المسابقة التي أطلقها بتحقيق حلم الفائز بالغناء مع عمرو دياب، وحضر الحفل حشد كبير من نجوم الفن وتحديدا الشعراء والملحنين والموزعين الذين شاركوا عمرو دياب مشواره الفني.