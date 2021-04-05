رئيس قناة السويس: عبور 532 سفينة منذ انتهاء أزمة المركب الجانحة



أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة في الممر الملاحي لقناة السويس منتظمة بداية من اليوم، مشيرًا إلى أنه تم عبور 532 سفينة من يوم تعويم السفينة الجانحة.



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم إنجاز عبور أكثر عدد من السفن خلال الفترة الأخيرة بعد تعويم السفينة حتى نصل لفترات الإنتظام في العمل، مفيدا بأنه كان يتم عبور 90 سفينة يوميًا.



وتابع: "تم وعد الجميع بإنتظام عمل الممر الملاحي لقناة السويس في هذا اليوم أو اليوم السابق له، وتم الوفاء بالوعد بالعودة سريعًا لإنتظام العمل مرة أخرى بعد تحريك أكبر عدد من السفن وعبورهم لممر الملاحي".