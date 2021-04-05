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وصول الفنان باسم سمرة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير استعداد لتكريمه

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وصل الفنان باسم سمرة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته السابعة وذلك استعدادا لتكريمه.

وبدأت منذ قليل فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والتي تنطلق من مسرح محمد عبدالوهاب بحضور الدكتور محمد العدل الرئيس الشرفي للمهرجان والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة.

ويشهد حفل الإفتتاح الذي تقدمه الإعلامية جيرمين المناديلي حضور الدكتور محمد العدل رئيس شرف المهرجان، وعدد من القيادات الرسمية والشعبية بمحافظة الإسكندرية.

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