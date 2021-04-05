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التنمية المحلية: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم 17 أبريل

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم مجلس الوزراء، آلية تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا خلال شهر رمضان المقبل.

وقال "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين، إنه سيتم تطبيق المواعيد الصيفية اعتبارًا من السبت 17 ابريل من 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا.

وأضاف أنه يتم حاليًا متابعة مدى التزام المحلات والمطاعم بالمواعيد التي أقرها وزير التنمية المحلية في بداية سبتمبر الماضي من السابعة صباحًا وحتى 11 مساءً.

وأشار إلى أنه يتم زيادة هذه المواعيد في أيام الإجازات والأعياد الرسمية، مع التأكيد على منع الإشغالات والتكدس المروري من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بتطبيق نسب الإشغال 50% في المقاهي والمطاعم واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام.

وشدد مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم مجلس الوزراء، على ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المقاهي والتحذير من استخدام الشيشة وذلك بالاتصال على الخط الساخن رقم 01150606783 المتعلق بمبادرة صوتك مسموع.

وكان أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن عدة تعليمات وتوجيهات للمحافظات استعدادا لشهر رمضان المبارك، تضمنت ضرورة التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وشن حملات على الأسواق والقطاعات الخدمية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات وزير التنمية المحلية للمحافظات استعدادا لشهر رمضان المبارك

1. رفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة.

2. التأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء.

3. تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى.

4. تشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة.

5. التفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

6. رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.

7. تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها.

8. الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا.

9. الالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، والمتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي.

10. إلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات بإرتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية

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