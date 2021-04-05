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هبة القدسي تكشف حيلة الإخوان للتقرب من الإدارة الأمريكية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الكاتبة هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشطن، إن تنظيم الإخوان صعدت أسهمه في عهد الرئيس السابق أوباما، وكان يتم تمويل قيادات الإخوان مباشرة من الكونجرس.

وأضافت هبة القدسي، خلال لقائها عبر "سكايب" ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الإخوان يحاولون العودة إلى هذا التعاون من جديد مع إدارة بايدن، خاصة أنها تتناول ملف حقوق الإنسان، منوها بأن جماعة الإخوان المسلمين لديهم أساليب في تنويم الحقائق.

وأوضحت أن الإخوان يحاولون التقارب من الإدارة الأمريكية بطريقة جديدة من منطلق حقوق الإنسان، وبالتالي تحاول الضغط على إدارة بايدن في هذا المسار.

وأشارت إلى أن جماعة الإخوان داخل واشنطن تحاول الضغط على ملفات تتعلق بالسعودية ومصر والإمارات في خطوط متوازية، ويجب على الحكومة المصرية وأجهزتها التركيز على السجل الطويل للإرهاب لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة أنهم يلعبون على الاوتار التي لديها أذان صاغية في الإدارة الأمريكية.

وأكدت أن المسألة تحتاج إلى جهد مكثف من جانب الحكومة المصرية، خاصة أنه يمكن استثمار هذه اللحظة التاريخية، بالإضافة إلى أننا لدينا ركائز أيدلوجية وسياسية.

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الكلمات المفتاحية

هبة القدسي امريكا الادارة الامريكية

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