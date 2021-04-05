طرح البرومو الرسمي لمسلسل "القاهرة كابول" رمضان 2021

طرحت شركة "سينرجي" البرومو الرسمي لمسلسل "القاهرة كابول" وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ومن المقرر عرض المسلسل على قناة "dmc"، و"الحياة" حيث ينافس عدد من المسلسلات في السباق الرمضاني.



يشارك في بطولة «القاهرة كابول» فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوى، وشيرين، حسنى شتا، وكريم سرور، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال.



