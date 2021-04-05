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الأسقفان الجديدان بالمنيا يزوران المحافظ

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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زار صاحبا النيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، اليوم، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لشكره على حضور تجليس كل من نيافتهما.

وسيم الأسقفان الجديدان يوم ٧ مارس الماضي على إيبارشيتي أبو قرقاص، وشرق المنيا اللتين كانتا قبلًا ضمن إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، وأقيم طقس تجليس نيافة الأنبا فيلوباتير منذ قرابة أسبوعين، بينما جُلِّس نيافة الأنبا فام الأسبوع الماضي، وحضر محافظ المنيا وعدد من قياداتها احتفالي التجليس.

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