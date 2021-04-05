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الجيزة في 24 ساعة| إزالة 175 حالة إشغال ورفع كفاءة 42 شارع

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تواصل أجهزة محافظة الجيزة التنفيذية، جهودها للقضاء على الباعة الجائلين، من خلال رفع الاشغالات، بهدف عودة الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية.

واستهدفت الحملات الني شنتها أحياء محافظة الجيزة، رفع 175 حالة إشغال، ومصادرة العديد من الشيش، ورفع كفاءة بعض شوارعها.

ونستعرض لكم أبرز مجهودات محافظة الجيزة اليوم الاثنين والتي جاءت كالتالي:-

- غلق وتشميع ٦ ورش للملابس الجاهزة مقامة بالمخالفة بعقارات سكنية ببولاق الدكرور 

- تطوير ورفع كفاءة 42 شارع بحي بولاق الدكرور

- مصادرة العديد من الشيش بحي جنوب

- رفع 115 حالة اشغال بشوارع مراد والجامعة وميدان الجيزة ومتفرعاته وميدان المنيب

- إزالة أكثر من 60 حالة اشغال بحي شمال 

- إزالة جميع التعديات التي تعوق حرة المارة في الشوارع

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