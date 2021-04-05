رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة



أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن التحقيقات بخصوص أحداث السفينة التي تم تعويمها "ايفر جيفن" مستمرة وقاربت على الإنتهاء، موضحًا أن الفيديوهات الخاصة بلحظات شحط السفينة في الممر الملاحي لقناة السويس تم تفريغها من جهاز الـ"pdr".



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التحقيقات تؤكد على أن موقف قناة السويس من أحداث السفينة أمن وليس لها أي مساس، وأن القناة المصرية تضررت مما حدث، مؤكدًا أن الفحص الفني للسفينة يؤكد سلامتها 100%، إذ أنها منذ لحظة تعويمها وهي تتحرك بطريقة سلسة وأبحرت متعمدة على محركتها حتى البحيرات.



وأوضح أن التحقيقات من الممكن أن تنتهي بالتصالح بدون اللجوء للقضاء الدولي، وأن الهيئة لا تمانع في إنهاء الأزمة وديًا، مؤكدًا أن هيئة قناة السويس تمتلك كل الأدوات التي يكون لها الخوض دوليًا بإعداد تقارير بخصوص أحداث السفينة.