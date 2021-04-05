Advertisements

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن التحقيقات بخصوص أحداث السفينة التي تم تعويمها "ايفر جيفن" مستمرة وقاربت على الإنتهاء، موضحًا أن الفيديوهات الخاصة بلحظات شحط السفينة في الممر الملاحي لقناة السويس تم تفريغها من جهاز الـ"pdr".

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التحقيقات تؤكد على أن موقف قناة السويس من أحداث السفينة أمن وليس لها أي مساس، وأن القناة المصرية تضررت مما حدث، مؤكدًا أن الفحص الفني للسفينة يؤكد سلامتها 100%، إذ أنها منذ لحظة تعويمها وهي تتحرك بطريقة سلسة وأبحرت متعمدة على محركتها حتى البحيرات.

وأوضح أن التحقيقات من الممكن أن تنتهي بالتصالح بدون اللجوء للقضاء الدولي، وأن الهيئة لا تمانع في إنهاء الأزمة وديًا، مؤكدًا أن هيئة قناة السويس تمتلك كل الأدوات التي يكون لها الخوض دوليًا بإعداد تقارير بخصوص أحداث السفينة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تحقيقات السفينة الجانحة ايفر جيفن السفينة الجانحة

أخبار تهمك

وزير الرى الأسبق: مصر تمتلك ورقة غير مستغلة حتى الآن لإخضاع إثيوبيا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأهلي يُقرر تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 18 دقيقة

صفقة نارية على رادار الأهلي بأوامر موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ أقل من ساعتين

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ ساعة و 7 دقيقة

رايولا يكشف حقيقة طلبه عمولة من برشلونة في صفقة هالاند

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الضباط بحري مروة السلحدار تكشف حقيقة قياداتها السفينة الجانحة في قناة السويس

رئيس قناة السويس: لا يمكن تحديد موعد لتعويم السفينة الجانحة

أسامة ربيع: إنهاء أزمة السفن العالقة في قناة السويس بعد 48 ساعة من حل مشكلة "إيفر جيفن" (فيديو)

رئيس هيئة قناة السويس: 3 سيناريوهات لإنهاء أزمة السفينة الجانحة

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

شاهد.. اللحظات الأولى لـ تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:12 م

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

رايولا يكشف حقيقة طلبه عمولة من برشلونة في صفقة هالاند

10:49 م

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

08:47 م

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

06:53 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج