بعد هجوم وجدي غنيم على موكب المومياوات .."الحديدي": نموذج للتخلف والرجعية



هاجمت الاعلامية لميس الحديدي، داعية جماعة الارهابية وجدي غنيم، بسبب موقفه من موكب المومياوات، قائلة: "بينما يحتفل العالم بنجاح مصر في تنظيم هذه الاحتفالية الضخمة، ولازالت ردود الافعال تتوالي، خرج علينا نموذج للتخلف والرجعية الفكرية ولا يمكن أن أصفه بأقل من ذلك..فهو نموذج للانفصال والفصام عن الحضارة عمومًا، وليس فقط الحضارة المصرية القديمة التي تمثل فجر الحضارة الانسانية ".



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: " الداعية المزعوم تساءل بجهل ورجعية، إزاي مصر تنقل الموتى وتخرجهم من قبورهم ؟ وكيف نظهر شعرهم ؟ بالإضافة إلى أن المومياوات هي لأشخاص كافرين، من أجل تحقيق أموال من وراء عرضهم "



وأضافت ساخرة: " ياعيني عليه ساب كل الاحتفال وركز في شعر الملكة " تي " الي كلنا مبهورين بشعرها..وهو رجع قلنا إزاي تعرضوا شعرها ؟ ".



وعرضت الاعلامية لميس الحديدي مقطعًا للداعية الارهابي، وهو يتحدث فيه عن نقل المومياوات وهجومه عليه قائلة: "شعر الملكة " تي " مضايقه، ولكن انا مش مصدومة من كلامه وليس جديدًا عليه، لأنه أحد ابرز منظري جماعة الاخوان الارهابية، وهي نفس نظرة جماعة الاخوان الارهابية فهم هكذا ينظرون إلى التاريخ المصري، فهم يرونه كفرًا وهي وجهة نظرهم للفكر والثقافة والحضارة شايفين الاثار حرام والتماثيل اصنام، والفن نوع من أنواع الهرطقة والشرك وهي حقيقة وجدي غنيم وكل من على شاكلته ".

