لميس الحديدي توجه رسالة للإخوان: "عرفتوا ليه مش بقول دلوقتي مش قد الشيلة ماتشلش"

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على جملتها الشهيرة للرئيس المعزول محمد مرسي "مش قد الشيلة ما تشلهاش"، قائلة: "عرفتوا ليه بقى أنا قلت الجملة دي ؟ قلتها وقتها في قطار البدرشين، مش بكررها دلوقتي، لأننا قد الشيلة واكتر".



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: "الجزيرة والاخوان شغالين من وقت حادثة قطاري "سوهاج"، وبيقولوا قلتي ايام مرسي مش قد الشيلة ماتشلش؟، وأنا بقلهم دلوقتي لا طبعًا مش هكررها تاني، لان الوضع مختلف.. القصة الان ليست مقارنة حادثة بحادثة، لكن مقارنة حالة بحالة الفرق بين مصر في عام 2013 ومصر في عام 2021 ".



ولفتت إلى أن مصر في هذا التوقيت قبل 30 يونيو كانت منهارة سياسيًا واقتصاديا، والناس كانت طوابير على المخابز وسط نظام حكم إخواني معادي لكل مؤسسات الدولة أولها القضاء وهو نظام حكم متخلف يقوده امثال وجدي غنيم، أكيد هسيب الناس تجاوب عشان تعرف الفرق بين عامي 2013 و2021 ".



وأتمت: "هذا الارث الثقيل الذي تحمله النظام الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحول إلى دولة قوية تحترم شعبها ويحترمها العالم ومش محتاجه أعدد الانجازات لان كل الناس شايفة صحيح في حوادث وأنا طالبت في برنامجي هنا بالمحاسبة السياسية لكن رغم هذا نحن أمام دولة حقيقية تبني وتعمر الصحاري وتنقذ ألها من العشوائيات والعالم كله بيعملها حساب بالاضافة لحفاظها على حضارتها وهذا ماتحقق في موكب المومياوات ".

