Advertisements

"الزفزاف" يكرم المرأة المصرية في أوروبا ويخصص آخر سبت من شهر مارس للاحتفال بها

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

كرم إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا رائدات العمل الإجتماعى فى أوروبا من المصريات من الجيل الأول واللاتى ساهمن فى العمل الإجتماعى فى المجتمعات التى يعشن فيها وكن نموذجاً للمرأة المصرية فى أوروبا ومنحهم الأتحاد شهادت التقدير  تقديراً وعرفاناً بدور المرأة المصرية، وقد تم تكريم كل من فهيمة النقراشى من ألمانيا وسعاد السيد وأميمة نور وأسم المرحومة برنديت سالم.

 

وكانت لجنة المرأة التى أنشأتها الرئاسة الحالية للإتحاد قامت بوضع المعايير الخاصة لإختيار المكرمات حيث قامت عضوتى اللجنة عفاف على  الرئيس الأسبق لإتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا وأحد أهم كوادر العمل النسائى المصرى على الساحة الأوروبية، وهالة رافعى أحد قيادات المجتمع المدنى للمرأة المصرية فى هولندا بإعلان أسماء المكرمات.

 

وقد أصدرت الرئاسة الحالية لأتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا قرار بأن يكون أخر سبت من شهر مارس من عام يوماً لتكريم المرأة المصرية فى أوروبا ، حضر التكريم رئيس الإتحاد محمد الزفزاف والأمين العام محمود فضل وقيادات العمل النسائى المصرى من دول أوروبا ومصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اوروبا المرأة المصري الزفزاف اتحاد الجاليات المصرية في اوروبا

أخبار تهمك

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 4 ساعات

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الرى الأسبق: مصر تمتلك ورقة غير مستغلة حتى الآن لإخضاع إثيوبيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

رايولا يكشف حقيقة طلبه عمولة من برشلونة في صفقة هالاند

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل

منذ أقل من ساعتين

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ أقل من ساعتين

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ ساعة

الأهلي يُقرر تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة نارية على رادار الأهلي بأوامر موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"قومي المرأة" بكفر الشيخ يهنئ العمدة نرمين زرد على منصب العمودية

تكريم 12 أماً مثالية "عاملة" بديوان ووحدات بني سويف (صور)

«الفجر» تخترق وحدة المرأة الآمنة بقصر العينى | الرحلة تبدأ من السادسة صباحًا.. 3 أيام لتحديد الموعد.. و30 حالة فقط يوميًا

رئيس جديد لاتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا

اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا يحتفل بعيد الشرطة على طريقته الخاصة

قبل الذكرى الثانية.. "الزفزاف" عن ميثاق الأخوة: رمز لاحترام الإنسان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:12 م

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

08:47 م

رايولا يكشف حقيقة طلبه عمولة من برشلونة في صفقة هالاند

10:49 م

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

06:53 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج