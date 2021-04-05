"الزفزاف" يكرم المرأة المصرية في أوروبا ويخصص آخر سبت من شهر مارس للاحتفال بها

كرم إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا رائدات العمل الإجتماعى فى أوروبا من المصريات من الجيل الأول واللاتى ساهمن فى العمل الإجتماعى فى المجتمعات التى يعشن فيها وكن نموذجاً للمرأة المصرية فى أوروبا ومنحهم الأتحاد شهادت التقدير تقديراً وعرفاناً بدور المرأة المصرية، وقد تم تكريم كل من فهيمة النقراشى من ألمانيا وسعاد السيد وأميمة نور وأسم المرحومة برنديت سالم.

وكانت لجنة المرأة التى أنشأتها الرئاسة الحالية للإتحاد قامت بوضع المعايير الخاصة لإختيار المكرمات حيث قامت عضوتى اللجنة عفاف على الرئيس الأسبق لإتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا وأحد أهم كوادر العمل النسائى المصرى على الساحة الأوروبية، وهالة رافعى أحد قيادات المجتمع المدنى للمرأة المصرية فى هولندا بإعلان أسماء المكرمات.

وقد أصدرت الرئاسة الحالية لأتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا قرار بأن يكون أخر سبت من شهر مارس من عام يوماً لتكريم المرأة المصرية فى أوروبا ، حضر التكريم رئيس الإتحاد محمد الزفزاف والأمين العام محمود فضل وقيادات العمل النسائى المصرى من دول أوروبا ومصر.