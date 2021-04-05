السيناريست حاتم حافظ": تجسيد عمرو يوسف لـ"أحمس" سيحوله لعمل كوميدي"



أكد الدكتور حاتم حافظ، الكاتب والسيناريست وأستاذ الدراما، أن مسلسل "الملك" لعمرو يوسف لم يقع به أي خطأ فني، ولكن تعرض لأخطاء في صياغة التاريخ من اختيار الملابس والفنانين، مشيرًا إلى أن الشركة المنتجة المسلسل أوقفت التصوير لحين البت في أمره، ولابد من تأجيل عرض المسلسل للعام المقبل.



وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر البلد الوحيدة التي كان لها شعب معلوم وكان لا يعرف عنه تربية اللحية، مؤكدًا أن اللحية بالنسبة للمصريين كانت تمثل دنس.



وتابع: "اختيار عمرو يوسف لتجسيد شخصية "أحمس" خطأ وسيئ لأنه غير مناسب للمسلسل، والفنان سيحول العمل لشئ كوميدي"، موضحا أن الأعراب مختلفين عن المصريين باللحية والشعر والبشرة، متابعًا: "لو عمرو بيمثل الهكسوس كانت تعدي".