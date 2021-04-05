نفين القباج: إصدار ما يقرب من 700 ألف بطاقة خدمات متكاملة منذ عام 2019

قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد بطاقات الخدمات المتكاملة يقرب من 700 ألف، مشيرة إلى أن هذه البطاقات هي جديدة على مصر وبدأت الدولة في استخراجها منذ أواخر 2019 وبداية 2020.



وأضافت "نفين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن الإعاقة تنقسم إلى إعاقة شديدة ومعظمها ظاهر مثل البتر والشلل الرباعي، إعاقات من الدرجة الثانية المتمثل في ضعيف البصر وضعيف السمع ونسبة الذكاء المنخفضة أو الإعاقات الخفيفة.



وأشارت إلى أن إصدار هذه البطاقة يحتاج إلى توقيع الكشف الطبي من أجل التحقق من درجة إعاقة هذا الشخص، والتي تعطيه الكثير من المزايا سواء في التعامل مع الخدمات الحكومية والتعليم.



وتابعت " أنا من المناصرين لذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتلقون خدمات مجانية من جهات عدة، وحاملي هذه البطاقات يحصلون على 50% تخفيض في وسائل النقل العامة مثل المترو والقطارات والنقل العام، ويتم إصدارها لجميع فئات الشعب".

