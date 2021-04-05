Advertisements

نفين القباج: إصدار ما يقرب من 700 ألف بطاقة خدمات متكاملة منذ عام 2019

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد بطاقات الخدمات المتكاملة يقرب من 700 ألف، مشيرة إلى أن هذه البطاقات هي جديدة على مصر وبدأت الدولة في استخراجها منذ أواخر 2019 وبداية 2020.

وأضافت "نفين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن الإعاقة تنقسم إلى إعاقة شديدة ومعظمها ظاهر مثل البتر والشلل الرباعي، إعاقات من الدرجة الثانية المتمثل في ضعيف البصر وضعيف السمع ونسبة الذكاء المنخفضة أو الإعاقات الخفيفة.

وأشارت إلى أن إصدار هذه البطاقة يحتاج إلى توقيع الكشف الطبي من أجل التحقق من درجة إعاقة هذا الشخص، والتي تعطيه الكثير من المزايا سواء في التعامل مع الخدمات الحكومية والتعليم.

وتابعت " أنا من المناصرين لذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتلقون خدمات مجانية من جهات عدة، وحاملي هذه البطاقات يحصلون على 50% تخفيض في وسائل النقل العامة مثل المترو والقطارات والنقل العام، ويتم إصدارها لجميع فئات الشعب".

أخبار تهمك

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 4 ساعات

رايولا يكشف حقيقة طلبه عمولة من برشلونة في صفقة هالاند

منذ نصف ساعة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يُقرر تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ ساعة و 8 دقيقة

وزير الرى الأسبق: مصر تمتلك ورقة غير مستغلة حتى الآن لإخضاع إثيوبيا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ أقل من ساعتين

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل

منذ أقل من ساعتين

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

صفقة نارية على رادار الأهلي بأوامر موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:12 م

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

رايولا يكشف حقيقة طلبه عمولة من برشلونة في صفقة هالاند

10:49 م

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

08:47 م

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

06:53 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج