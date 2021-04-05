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تفاصيل لأول مرة عن كواليس تجهيز عربات موكب المومياوات واللحظات الصعبة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف المهندس محمد عطية، المصمم والمشرف الفني على ديكورات احتفالية موكب نقل المومياوات، أن هناك تحديات واجهته منذ تكليفه بتصميم ديكورات موكب المومياوات، بداية من أن التفكير كان صعبًا في تنظيم احتفالية منذ تم إبلاغه بالمهمة من قبل الشركة المنظمة للاحتفالية، حيث أنه ابلغ باحتفالية لنقل 22 مومياء.

وتابع "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، قائلًا: "سألت نفسي هل سيكون الديكور خاص بمصر القديمة فقط ؟ أم سيتم مزجه بما نعيش فيه في عام 2021، وإحداث مزج فني بينهما،ومن ثم كان الدمج بين فكرة الحداثة والمعاصرة، مع الالتزام بالموروث الحضاري الخاص بنا في الحضارة الفرعونية".

وأضاف: "ثاني التحديات التي واجهتني اثناء عملي أن الحداث لا يخص موكب أو حدث ثابت في مكان مغلق كونه حدث متحرك يجوب شوارع القاهرة في مساحة 8 كيلو على مدار 45 دقيقة، ومن ثم كان التحدي أن نتابع مسيرة هذا الموكب، بالإضافة إلى فكرة تصميم العربة في حد ذاتها".
 
وعرضت الاعلامية ولميس الحديدي نماذج تصميم العربات المستخدمة في الموكب العظيم قبل الانتهاء من تصميمها بشكلها النهائي وعلق عطية، متابعة: "كواليس تحويل العربة من شكلها العادي إلى الشكل الذي شاهدناه، جاء بسبب عدة أمور أولها أن تتماشي العربة المصممة مع مشهد العربات المعتاد في المشهد الجنائزي في مصر القديمة، بالاضافة إلى إضفاء تفاصيل خاصة باللوجو الذي تم تصميممه "

وأشار إلى أنه قام بإضافة هيكل حديدي على السيارة العادي، ثم تم تغطيتها بهيكل خشبي، ثم تصميم الديكورات ورسم النقوش الفرعونية، والتي خضعت لمراجعة ودراسة وبحث لتحري الدقة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار عبر الاستعانة بالأخصائيين في الوزارة، وعلى راسهم وزير الاثار الدكتور خالد العناني الذي تحرى الدقة التاريخية علميًا كمرجعية صحيحة"

وتابع: "كل مايخص الموكب كان تحت إشراف فريقه بداية من الإكسسوار إلى الملابس حتى وصول الرحلة لمتحف الحضارة".

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