مدافع بيراميدز يخضع لعملية جراحية ويغيب 8 أسابيع

أجرى أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز جراحة فناء في جدار البطن، اليوم بإحدى المستشفيات، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته وحاجته لإجراء جراحة سريعة.





ووصل المدافع مع بعثة بيراميدز إلى القاهرة فجر اليوم قادما من المغرب بعد خوض مباراة الرجاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخضع للجراحة بإحدى المستشفيات.





ومن المنتظر أن يبدأ لاعب بيراميدز ومدافع المنتخب الوطني الأولمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، عملية التأهيل بعد ١٠ أيام من الآن، على أن يغيب من ٦ إلى ٨ أسابيع عن الملاعب قبل العودة مجددا إلى الملاعب.





ويأمل أسامة جلال في العودة سريعًا للملاعب والمشاركة في مباريات فريقه للحفاظ على مكانه في قائمة منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2021) والتي ستقام في الصيف المقبل.