تعرف على موعد مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة قوية ضد النصر، في مسابقة كأس مصر.





وأسفرت قرعة مباريات كأس مصر، عن مواجهة الأهلي مع النصر، والزمالك مع حرس الحدود فى دور الـ32 للبطولة، المقرر استئنافها بالشهر الجاري.





من ناحية أخرى يستعد المارد الأحمر، لمواجهة سيمبا التنزاني، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويحمل الأهلي لقب بطولة كأس مصر بالنسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على طلائع الجيش، بركلات الترجيح مؤخرًا.





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد النصر، على ملعب القاهرة الدولي، يوم 14 من الشهر الجاري، في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



