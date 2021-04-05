Advertisements

نشرة حوادث الفجر: التحقيق مع 20 متهمًا فى قضية حسن شاكوش

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

ضحكت عليا بـ100 ألف جنيه".. اعترافات مثيرة لموظف سرق هواتف آيفون بـ200 مليون بكرداسة

باشرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق مع  "س.س" موظف بشركة هواتف محمول ومتهم بسرقة عدة هواتف تحمل ماركة "آيفون"، واعترف أنه سرق هواتف آيفون لأن أحد الأشخاص أوهمه ببيعها بمبالغ كبيرة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عاجل.. "الدستورية" تؤيد صحة امتداد عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رفض دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لدواعي أمنية.. تغيب شريك مودة الأدهم وحنين حسام المتهم بالتزوير عن حضور جلسة النطق بالحكم

تغيب علي أحمد سامح المتهم الثالث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"، المتهم فيها مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، عن الحضور من محبسه لدواعي أمنية أمام الدائرة الثانية جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية والتي كانت من القرر ان تصدر حكمها اليوم في اتهامه بالشروع في تزوير محرر رسمي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

التحقيق مع 20 متهم في قضية حسن شاكوش

تستكمل نيابة مدينة نصر الجزئية، التحقيق مع مطرب المهرجات حسن شاكوش، و20 متهم آخرين في اتهامهم بإقامة حفل افتتاح ضخم لكافيه بدون ترخيص وتقديم الشيشة بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أخبار تهمك

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

رايولا يكشف حقيقة طلبه عمولة من برشلونة في صفقة هالاند

منذ نصف ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُقرر تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل

منذ أقل من ساعتين

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الرى الأسبق: مصر تمتلك ورقة غير مستغلة حتى الآن لإخضاع إثيوبيا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ أقل من ساعتين

صفقة نارية على رادار الأهلي بأوامر موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:12 م

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

رايولا يكشف حقيقة طلبه عمولة من برشلونة في صفقة هالاند

10:49 م

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

08:47 م

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

06:53 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج