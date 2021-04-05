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نشرة حوادث الفجر: التحقيق مع 20 متهمًا فى قضية حسن شاكوش
الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:37 م
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
ضحكت عليا بـ100 ألف جنيه".. اعترافات مثيرة لموظف سرق هواتف آيفون بـ200 مليون بكرداسة
باشرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق مع "س.س" موظف بشركة هواتف محمول ومتهم بسرقة عدة هواتف تحمل ماركة "آيفون"، واعترف أنه سرق هواتف آيفون لأن أحد الأشخاص أوهمه ببيعها بمبالغ كبيرة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
عاجل.. "الدستورية" تؤيد صحة امتداد عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
رفض دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
لدواعي أمنية.. تغيب شريك مودة الأدهم وحنين حسام المتهم بالتزوير عن حضور جلسة النطق بالحكم
تغيب علي أحمد سامح المتهم الثالث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"، المتهم فيها مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، عن الحضور من محبسه لدواعي أمنية أمام الدائرة الثانية جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية والتي كانت من القرر ان تصدر حكمها اليوم في اتهامه بالشروع في تزوير محرر رسمي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
التحقيق مع 20 متهم في قضية حسن شاكوش
تستكمل نيابة مدينة نصر الجزئية، التحقيق مع مطرب المهرجات حسن شاكوش، و20 متهم آخرين في اتهامهم بإقامة حفل افتتاح ضخم لكافيه بدون ترخيص وتقديم الشيشة بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ضحكت عليا بـ100 ألف جنيه".. اعترافات مثيرة لموظف سرق هواتف آيفون بـ200 مليون بكرداسة
باشرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق مع "س.س" موظف بشركة هواتف محمول ومتهم بسرقة عدة هواتف تحمل ماركة "آيفون"، واعترف أنه سرق هواتف آيفون لأن أحد الأشخاص أوهمه ببيعها بمبالغ كبيرة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
عاجل.. "الدستورية" تؤيد صحة امتداد عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
رفض دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
لدواعي أمنية.. تغيب شريك مودة الأدهم وحنين حسام المتهم بالتزوير عن حضور جلسة النطق بالحكم
تغيب علي أحمد سامح المتهم الثالث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"، المتهم فيها مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، عن الحضور من محبسه لدواعي أمنية أمام الدائرة الثانية جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية والتي كانت من القرر ان تصدر حكمها اليوم في اتهامه بالشروع في تزوير محرر رسمي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
التحقيق مع 20 متهم في قضية حسن شاكوش
تستكمل نيابة مدينة نصر الجزئية، التحقيق مع مطرب المهرجات حسن شاكوش، و20 متهم آخرين في اتهامهم بإقامة حفل افتتاح ضخم لكافيه بدون ترخيص وتقديم الشيشة بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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