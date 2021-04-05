نجح فريق ليفربول الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة بثلاثية نظيفة أمام نظيره آرسنال، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز، مساء أمس السبت.





موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز





ويلاقي ليفربول نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول واستون فيلا، التي ستجمع نجوم الكرة المصرية محمد صلاح نجم الريدز ومحمود تريزيجية وأحمد المحمدي نجمي أستون فيلا، يوم السبت الموافق العاشر من شهر أبريل الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي.





ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد أستون فيلا في المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.



