برلماني: عقوبة التنمر تصل إلى الحبس 3 سنوات في حالة التكرار

قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه عاهد ذوي الإعاقة على تقديم مشروع قانون يحميهم من التنمر.



وأكد "السلاب"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الاعتداء الجسدي أو تخويف الآخرين أمر يقع تحت مظلة التنمر.



وأشار إلى أن مشروع قانون ذوي الإعاقة يتضمن عبارات وسلوكيات تصف معنى التنمر، متابعًا: "أؤيد تغليظ التنمر في القانون المصري".



ولفت إلى أن عقوبة التنمر تصل إلى الحبس 3 سنوات في حالة التكرار، كاشفًا عن تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة إذا كان التجاوز من أقارب الدرجة الأولى، منوهًا بأن التنمر يدفع بذوي الإعاقة إلى الانتحار.

