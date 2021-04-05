أبوالغيط يبحث مع وزير الخارجية التونسي سبل تفعيل العمل العربي المشترك



كما تم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية المختلفة التي عادة ما يتم بحثها خلال اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة ووزراء الخارجية.



وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الخارجية التونسي جدد للأمين العام استعداد تونس لتقديم الدعم الممكن لتجاوز أية عقبات قد تعترض سبيل عمل الجامعة، وبما يتيح لها القيام بممارسة دورها المأمول في خدمة تطلعات شعوب الدول الأعضاء.

في إطار زيارته الحالية الي تونس التي تترأس الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التقى السيد أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بعد ظهر الأحد، في ديوان وزارة الشؤون الخارجية بتونس.وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، انه تم خلال اللقاء استعراض مجمل التحديات التي تواجه مسيرة العمل العربي المشترك، وبحث تفعيل دور الجامعة في الملفات الخاصة ببعض الدول العربية التي تعيش أوضاعًا استثنائية وفي مقدمتها ليبيا والقضية الفلسطينية.