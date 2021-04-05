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الاتحاد العربي يسند لمصر تنظيم بطولات الشباب والصالات والنسائية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:39 م
الاتحاد العربي لكرة القدم
الاتحاد العربي لكرة القدم
محمد جمال
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وافق الاتحاد العربي لكرة القدم على إسناد تنظيم ثلاثة من بطولاته للموسم الحالي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وهي على النحو التالي:

كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل.

كأس العرب للمنتخبات الوطنية للشباب تحت 20 سنة خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين.

كأس العرب للسيدات خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قد تقدم بطلب إلى الاتحاد العربي خلال الشهر الماضي مبديا استعداده لتنظيم البطولات الثلاثة.

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