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15 رسالة مهمة من وزيرة البيئة خلال الحوار الإقليمي لتغير المناخ

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:01 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد، بعدة تصريحات مهمة خلال مشاركتها في الحوار الإقليمي لتغير المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة، وجاءت كالتالي:

١-أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر اتخذت خطوات جادة للتصدى للتغيرات المناخية.

٢-وأضافت الوزيرة أن مصر أعدت حزمة من الحوافز الاستثمارية تمكن من صياغة وتنفيذ مشروعات التكيف.

٣- وأوضحت فؤاد أن عملية دعم إجراءات التكيف وجهودها لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى نظرًا لتقاطع تأثيرات تغير المناخ مع تأثيرات COVID-19 والتى تؤدي إلى تفاقم حدتها.

٤- وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على زيادة تمويل التكيف إلى 50٪ من إجمالي تمويل المناخ طبقًا لما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة.

٥- وشددت وزيرة البيئة على ضرورة وضع التكيف على رأس جدول أعمال العمل المناخي العالمي.

٦-ولفتت فؤاد إلى تحالف عمل التكيف بقيادة مشتركة بين مصر والمملكة المتحدة، تم تحويله العام الماضي إلى تحالف إجراءات التكيف، حيث يعد ركيزة أساسية في تعزيز جهود التكيف العالمية، وهو وسيلة للدفع والتعبئة لجهود ومشاريع أعضاء التحالف.

٧- كما أوضحت وزيرة البيئة أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، وقد أوضح تقرير تقييم تغير المناخ العربي، الذي نُشر في عام 2017، تأثير تغير المناخ على موارد المياه المشتركة، فضلًا عن تعرض المياه والزراعة والنظم الإيكولوجية ومناطق تجمعات السكان لتغير المناخ.

٨-وأستعرضت فؤاد خلال الجلسة أولويات مصر فيما يتعلق بالتكيف التى تتضمن التكيف مع تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية،حماية السواحل من تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر، التأثيرات على إنتاج المحاصيل الزراعية.

٩- أكدت وزيرة البيئة علي أهمية توفير وتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاصة.

١٠- نوهت الوزيرة أن مصر قامت بتنفيذ برنامج ضخم لتحلية المياه والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، ورغم ذلك لن يكون هذا البرنامج كافيًا للتعويض عن التأثير المتوقع لتغير المناخ على مواردنا المائية.

١١-كما نوهت أنه مصر نفذت برنامج بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي للتكيف مع تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة على الزراعة،ومع ذلك تفتقر إلى جهود قوية للبحث والتطوير في قطاع الزراعة للتكيف مع آثار تغير المناخ.

١٢- وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تقوم حاليًا بتحديث استراتيجيتها للتنمية منخفضة الانبعاثات وتعمل أيضًا على تطوير إستراتيجيتها طويلة المدى بشأن تغير المناخ حتى عام 2050.

١٣- وتابعت الوزيرة أن مصر نفذت برنامجًا ضخمًا للطاقة المتجددة، ومن المستهدف أن تصل الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى حوالى 42٪ بحلول عام 2035.

١٤- وواصلت الوزيرة أن مصر قامت بتنفيذ أحد أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في العالم بقدرة إجمالية تبلغ 1.5 جيجا وات،بإجمالى استثمارات 2 مليار دولار أمريكي.

١٥- واستكملت فؤاد أن مصر ستقوم بإعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة البيئةوسيتم إنشاء قسم جديد للبحث والتطوير، سيكون مسؤولًا عن تنسيق البحث والتطوير في مجال البيئة، بما في ذلك تغير المناخ.

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الفجر العمل المناخي الحوار الأقليمي

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