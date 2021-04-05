تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا والانتاج الحربي في الدوري

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع نادي الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري الممتاز.





وكان من المفترض أن يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإنتاج الحربي، في الخامسة مساء الأربعاء، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





ووفقا للخطاب الذي تلقاه نادي سيراميكا كليوباترا، فإن المباراة ستقام في الخامسة مساء الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من أبريل الجاري، على ملعب السويس الجديد.





ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بينما يأتي فريق الانتاج الحربي في المركز الأخير بالمسابقة المحلية ولديه 11 نقطة.