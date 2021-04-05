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رايولا يكشف حقيقة طلبه عمولة من برشلونة في صفقة هالاند

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:49 م
هالاند
هالاند
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني أوضح حقيقة الأنباء بشأن طلبه الحصول على مبلغ 20 مليون يورو عمولة انضمام موكله إلى برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إذاعة RAC1 الإسبانية إلى أن رايولا طلب الحصول على عمولة 20 مليون يورو له ونفس المبلغ لوالد هالاند بالإضافة إلى 30 مليونًا كراتب سنوي للنجم النرويجي بالإضافة إلى استمرار البرغوث الأرجنتيني ميسي في الفريق الكتالوني بغض النظر عن طلبات بروسيا دورتموند.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن تلك الأنباء أحدثت ضجة كبرى في جميع وسائل الإعلام مما جعل رايولا يلجأ إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر لينفي تلك الأنباء.

ونشرت الصحيفة الإسبانية تغريدة مينو رايولا التي قال فيها: "أخبار مزيفة، الأخبار الكاذبة تنتقل بسرعة ولمدى بعيد".

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن رايولا ووالد هالاند اجتمعا في الأسبوع الماضي مع مسئولي برشلونة وريال مدريد لمناقشة إمكانية نقل النجم النرويجي إلى الدوري الإسباني.

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