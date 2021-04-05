برلماني: إغلاق عدد من تطبيقات الألعاب الإلكترونية لخطورتها على الأطفال

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه تم التقدم بعدد من طلبات إحاطة من عدد من النواب للتأكيد على خطورة الألعاب الإلكترونية العنيفة وما لها من تأثير مباشر على حياة الأطفال.



وأضاف "بدوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن الألعاب الإلكترونية أصبحت إدمان عند بعض الأطفال وهو ما يتولد عنه عنف حقيقي لديهم.



وأشار إلى أن الأطفال من سن 4 سنوات أصبحوا مدمنين على الألعاب الإلكترونية التي تتسبب في أضرار نفسية عليهم، وهو ما يؤكد ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لعدم إتاحة مثل هذه التطبيقات العنيفة.



وأوضح أنه تم التنسيق مع عدد من الجهات المختصة من أجل إغلاق عدد من الألعاب الإلكترونية التي تمثل خطر على الأطفال، ولكن هناك استحالة في إغلاقها جميعًا وفي المقابل نسعى إلى الاستثمار في تقديم البديل من هذه الألعاب التي ترفع من مستوى الذكاء عند الطفل وتنمية مهاراته وقدراته.



