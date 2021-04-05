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محافظ كفرالشيخ يعلن عن المسابقة الرمضانية "الشيخ أبوالعينین شعيشع" لحفظ القرآن والابتهال

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن مسابقة فضيلة الشيخ أبو العينين شعيشع لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، تحت اشراف إدارة السياحة بالمحافظة وبالتنسيق مع مديرية أوقاف كفر الشيخ والمنطقة الأزهرية، خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.

وكشف محافظ كفر الشيخ، عن إجراء المشاركة في المسابقة في "القرآن الكریم والابتهال الديني " أن يتقدم المتسابق للإدارة التابع لها بطلب للمشاركة مرفقًا به صورة، وبطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة، ورقم الهاتف،و صورة شهادة، وميلاد الرقم القومي لمن هم دون السن، ولا يجوز للمتسابق أن يتقدم في أكثر من فرع.
 
وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المسابقة تنقسم إلى فروع؛ ومنها الفرع الأول، حفظ ربع القرآن الكريم من سورة يسٰ وحتى سورة الناس، مع تفسير كلمات القرآن لهذه الأجزاء، وعمر المتسابق من ۱۰- ۱۲سنة، والفرع الثاني، حفظ نصف القرآن الكريم من سورة الكهف وحتى سورة الناس مع الفهم المقاصدي للجزء الثلاثين من القران، وعمر المتسابق من 10 – 13 سنة، والفرع الثالث، حفظ ثلاثة أرباع القرآن من سورة الانعام وحتى سورة الناس مع الفهم المقاصدى للجزئين التاسع والعشرون والثلاثون،وعمر المتسابق من ۱۰-۱۸سنة، والفرع الرابع، حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الفهم المقاصدی السور " النساء- النور - الحجرات"، وأسباب نزول هذه السور، وعمر المتسابق من ۱۸-۲۰سنة، والفرع الخامس الابتهالات الدينية والصوت الحسن، عمر المتسابق من ۱۰-۳۰ سنة، لافتًا أن حفل تكريم الفائزين سيقام بديوان عام المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

يذكر أن الشيخ أبو العينين شعيشع ولد في بيلا محافظة كفر الشيخ في ليلة الثاني عشر من أغسطس من عام 1922، وكانت المدينة على موعد مع بزوغ نجم ينير سماء تلك القرية البعيدة وذلك بمولد طفل كتب الله له يكون له شأن فكانت ولادة أبو العينين شعيشع في تلك الليلة وهو الأبن الثاني عشر لآسرة كبيرة العدد متوسطة الدخل، لم يعلم الوالد أن الرزق سيتدفق على هذه الأسرة بسبب قدوم هذا الوليد فكان الختام مسكا.

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