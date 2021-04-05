سيراميكا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مهاجمه

كشف مصدر داخل نادي سيراميكا كليوباترا حقيقة مفاوضات مسؤولي الأهلي، للحصول على خدمات شادي حسين مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





حقيقة مفاوضات مسؤولي الأهلي مع مهاجم سيراميكا كليوباترا





وأوضح المصدر أنه لا توجد أية مفاوضات على أرض الواقع لا رسمية أو شفهية من قبل الأهلي، لضم شادي حسين خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الجديد.





وتابع الموقع أنه حال عرض الأهلي ضم شادي حسين سيكون القرار للجهاز الفني وإدارة سيراميكا كليوباترا للموافقة على رحيل اللاعب في الفترة المقبلة.





الجدير بالذكر أن العديد من الأنباء قد زعمت رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في ضم شادي حسين.

وشارك شادي حسين مع الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا بالموسم الحالي في 16 لقاء، حيث سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع واحدا.



