Advertisements

سيراميكا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مهاجمه

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:03 م
شادي حسين
شادي حسين
علي خلاف
Advertisements
كشف مصدر داخل نادي سيراميكا كليوباترا حقيقة مفاوضات مسؤولي الأهلي، للحصول على خدمات شادي حسين مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

حقيقة مفاوضات مسؤولي الأهلي مع مهاجم سيراميكا كليوباترا 

وأوضح المصدر أنه لا توجد أية مفاوضات على أرض الواقع لا رسمية أو شفهية من قبل الأهلي، لضم شادي حسين خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الجديد.

وتابع الموقع أنه حال عرض الأهلي ضم شادي حسين سيكون القرار للجهاز الفني وإدارة سيراميكا كليوباترا للموافقة على رحيل اللاعب في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن العديد من الأنباء قد زعمت رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في  ضم شادي حسين.
 
وشارك شادي حسين مع الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا بالموسم الحالي في 16 لقاء، حيث سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع واحدا.

أخبار تهمك

صفقة نارية على رادار الأهلي بأوامر موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُقرر تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ ساعة و 10 دقيقة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

رايولا يكشف حقيقة طلبه عمولة من برشلونة في صفقة هالاند

منذ 33 دقيقة

وزير الرى الأسبق: مصر تمتلك ورقة غير مستغلة حتى الآن لإخضاع إثيوبيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 17 ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ أقل من ساعتين

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:12 م

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

رايولا يكشف حقيقة طلبه عمولة من برشلونة في صفقة هالاند

10:49 م

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

08:47 م

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

06:53 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج