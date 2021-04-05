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مستقبل موراتا مع يوفنتوس مهدد بالفشل

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:05 م
ألفارو موراتا
ألفارو موراتا
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود شكوك بشأن إستمرار الإسباني ألفارو موراتا نجم يوفنتوس الإيطالي مع السيدة العجوز في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية الإسباني إلى أن موراتا البالغ من العمر 27 عاماً انتقل إلى يوفنتوس في الصيف الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مقابل 10 ملايين يورو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع عودة موراتا إلى أتلتيكو مدريد الإسباني عقب نهاية فترة إعارته الحالية في30 يونيو المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن يوفنتوس لن يستطيع دفع 10 ملايين يورو أخرى من أجل تجديد إعارة موراتا لموسم إضافي ولذلك من المرجح عودة النجم الإسباني الروخيبلانكوس.

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