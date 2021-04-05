عميد كلية التربية عن قرار تدريس اللغة الهيروغليفية في المدارس: جاء متأخرًا

علق الدكتور ممدوح عبد المجيد، عميد كلية التربية بجامعة السادات، على قرار وزارة التربية والتعليم بتدريس اللغة الهيروغليفية: "ما فيش حد بيعارض الفكرة، ولكن هذه المادة جديدة على الطلاب، وإذا لم تعد بشكل جيد، فهذا سيشكل عبء على الطالب".



وتابع "عبد المجيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن تدريس اللغة الهيروغليفية امر متأخر للغاية، معقبًا: " دي حضارة، ما ينفعش أكون واقف في معبد، ويكون واحد أجنبي عارف يقرأ اللغة المصرية القديمة، واحنا مش عارفين، دي حضارتنا".



ولفت إلى أن اعداد مادة لتدريس اللغة الهيروغليفية على الصابورة، سيكون امر فاشل، ولكن يجب تدريسها من خلال جزء نظري، وآخر عملي من خلال تنظيم رحلات إلى المتاحف.



وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن تدريس اللغة الهيروغليفية في المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي.



وقال الوزير في تصريح صحفي، أنها ستكون من العام المقبل مشيرا إلى أن التدريس في هذه اللغة سيكون مقتطفات وليس لغة منفصلة.



وأكد الوزير أن الوزارة سوف تعلن في بيان رسمي التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

