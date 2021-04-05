عمرو أديب: اهتمام الإعلام المصري بالكورونا ليس كبيرا مثل الخارج.. "معندناش مصايب"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن تسجيل مصر 600 أو 700 حالة إصابة يوميا يعتبر رقم بسيط، مضيفا:، "أرقامنا ليست كبيرة، برة الإصابات بالآلاف"، منوها بأن اهتمام المصريين بالحصول على لقاح كورونا ليس كبيرا مثل المواطنين في الخارج.



وأضاف أن أماكن التطعيم في الخارج مزدحمة، معلقا: "أماكن التطعيم في كل العالم عندهم نظرية الكرسي.. كل الناس بتقف في طوابير تستنى دورها في تطعيم، ويجلسون على الكراسي".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن عند مقارنة اهتمام الإعلام المصري فيروس كورونا عند باهتمام الإعلام الخارجي، سنجده أقل كثيرا، معلقا: "وده عشان إحنا الأعداد عندنا بسيطة ومفيش مصايب".