المنصف المرزوقي يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة في تونس

دعا الرئيس التونسي الأسبق «محمد المنصف المرزوقي»، إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة؛ لحلحلة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وقال المرزوقي، عبر تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، إن «الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة لأوانها قد تكون مغامرة، لكن في المغامرة على الأقل بعض الأمل».

وأضاف: «أما في الوضع الحالي فلا أفق إلا مزيد من تعطيل الدولة وتفككها في ظل تفاقم الأزمة الصحية وانهيار الطبقة الوسطى وتفاقم فقر الفقراء».

وتابع المرزوقي: «إذا كانت هناك ضرورة لحوار وطني فهو ليس حوارًا للصفقات والترضيات، وإنما حوار بين كل القوى السياسية لإنهاء هذا الوضع العبثي وعودة البلاد لمسار حل المشاكل لا الغرق فيها».

ويسود خلاف في تونس بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 يناير الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلًا حكوميًا جزئيًا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرًا أن التعديل شابته «خروقات».

كما تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعًا حادًا خلال العام الحالي، فيما تشهد عدة مناطق احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب فئوية.