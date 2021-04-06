لا أحد فوق القانون.. تعليق أحمد موسى على غلق كافية حسن شاكوش

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش خلال افتتاح "كافية" له بمدينة نصر دون اتباع الإجراءات الاحترازية.





وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم تشميع الكافية المملوك لشاكوش، مردفا «ليه معملش الإجراء القانوني اللازم!! الدولة مش هتسيب حد يفتح حاجة بدون ترخيص ومفيش حد هيعمل حاجة بدون موافقة أيًا كان مين» مشيرا إلى أن التحقيقات مع حسن شاكوش بدأت منذ الصباح.





واستطرد موسى، «من يخالف القانون يتحمل نتيجة فعله ولن يتستر أحد على أحد»، مختتما «متعملش حاجة من غير ترخيص عشان ميحصلكش زي حسن شاكوش».





