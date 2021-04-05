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رئيس هيئة تنشيط السياحة: نمتلك خطة سوشيال ميديا لتسويق متحف الحضارة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الموقع الإلكتروني الخاص بمتحف الحضارة تم إطلاقة قبل حدث نقل المومياوات الملكية مباشرة، وهناك خطة للسوشيال ميديا والتسويق للمتحف، مشيرًا إلى أنه تم التوازن في عرض حدث نقل المومياوات ليتماشي مع القنوات التلفزيونية والسوشيال ميديا.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم الترويج لحدث نقل المومياوات من خلال نقله بث مباشر على موقع المتحف، حتى يتمكن الشخص الغير قادر من متابعة القنوات التلفزيونية اللجوء اليه، مشيرًا إلى أن الزوار والسياح يتخذوا قرار زيارة الأماكن بناءًا على المواقع الرقمية.

وكشف عن سبب عدم وجود عدد كبير من المتابعات على صفحة مواقع متحف الحضارة المصرية، قائلا "نحن الآن في بداية افتتاح المتحف وسيكون هناك دعوات وزيارات للمتحف، كما أن نقل المومياوات بداية الحدث وهناك أنشطة أخرى خاصة بمتحف الحضارة".

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