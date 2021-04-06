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أستاذ مناهج: تدريس الهيروغليفية في المدارس جاء في موعده

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:18 ص
الدكتور حسن شحاتة
الدكتور حسن شحاتة
كساب أحمد
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قال الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، تعليقا على قرار وزارة التربية والتعليم بتدريس اللغة الهيروغليفية، إن جزء من تطوير التعليم تنمية التربية الوطنية، وهذا الأمر يتحقق من خلال تعليم اللغة الهيروغليفية.

وتابع "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن العمل على زيادة الوعي بتاريخ مصر، يعبر عن فكر الرئيس عبدالفتاح السيسي باني مصر الحديثة، لافتًا إلى أن تدريس اللغة الهيروغليفية جاء في موعده، خاصة بعد نجاح مصر في حفل موكب المومياوات الملكية.

إلى ذلك، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن تدريس اللغة الهيروغليفية في المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي.

وقال الوزير في تصريح صحفي، أنها ستكون من العام المقبل مشيرا إلى أن التدريس في هذه اللغة سيكون مقتطفات وليس لغة منفصلة، مؤكدا أن الوزارة سوف تعلن في بيان رسمي التفاصيل كافة.

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