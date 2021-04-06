أستاذ مناهج: تدريس الهيروغليفية في المدارس جاء في موعده

قال الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، تعليقا على قرار وزارة التربية والتعليم بتدريس اللغة الهيروغليفية، إن جزء من تطوير التعليم تنمية التربية الوطنية، وهذا الأمر يتحقق من خلال تعليم اللغة الهيروغليفية.





وتابع "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن العمل على زيادة الوعي بتاريخ مصر، يعبر عن فكر الرئيس عبدالفتاح السيسي باني مصر الحديثة، لافتًا إلى أن تدريس اللغة الهيروغليفية جاء في موعده، خاصة بعد نجاح مصر في حفل موكب المومياوات الملكية.





إلى ذلك، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن تدريس اللغة الهيروغليفية في المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي.



